В России перечень специальностей для поступления в вузы сократят в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перечень специальностей, на которые можно будет подать документы при поступлении в вуз в 2023 году, будет сокращен в два раза – с десяти до пяти, сообщила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.

«В этом году есть нюанс: на пять специальностей. В том году десять было, в этом году изменились правила: пять вузов и пять направлений подготовки», – сказал она в ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее Министерство науки и высшего образования России утвердило новые правила поступления в вузы России в 2023 году. Это касается всех абитуриентов, подающих документы на обучение. Новый порядок Минобрнауки регулирует вопросы поступления в бакалавриат, специалитет и магистратуру. Документом предусмотрено, что принимать документы на данные программы могут только заведения, имеющие специальные лицензии. Сайт KP.RU разбирался в новых правилах приема в вузы России.