Диетолог назвала продукты, которые помогут избавиться от отеков Фото: Shutterstock

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с «Газета.Ru» рекомендовала употреблять в пищу больше клетчатки, а также зелень, яблоки, кабачки и курагу для того, чтобы уменьшить отеки.

«Потребление сахаросодержащих продуктов также увеличивает уровень глюкозы в крови. Таким образом жидкость из клеток выходит во внеклеточную жидкость, создавая ощущения отёчности ткани», - отметила эксперт, добавив, что большая концентрация глюкозы в крови оказывает влияние на работу почек.

Гридина также посоветовала для избавления от отеков продукты, которые обладающие мочегонным действием и содержащие калий, назвав среди таких продуктов всю зелень, кабачки, сладкий перец, огурцы, курагу, а также свежие абрикосы, бананы, земляника, черешня и малина.

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