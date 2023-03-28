Financial Times сообщает о планах около 2 000 иностранных компаний покинуть российский рынок, фото: Артём Геодакян/ТАСС Фото: Артем КИЛЬКИН

Порядка двух тысяч иностранных компаний, заявивших о намерении покинуть российский рынок, теперь ожидают решения правительственной комиссии по зарубежным инвестициям, которая определит размер штрафа. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на собственный источник.

По данным британских источников, решение об обязательном сборе процентов с рыночной стоимости продаваемых активов затронет сотни иностранных компаний. Из 1400 таких фирм, имеющих юридические лица в России и выручку менее 5 млн долларов в год, только 206 успели полностью распродать свои активы.

В публикации сообщают, что некоторые иностранные компании просто решили остаться в России, чтобы избежать и потери выручки, и проблем. Другие же предпочли уйти, но оказались втянуты в бюрократическое болото. К тому же правительственная комиссия собирается три раза в месяц, и за одну сессию успевает просмотреть только около семи заявлений.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ушедшие из России иностранные компании, которые продают тут свои активы, должны будут заплатить 5-10 % от их рыночной стоимости в бюджет государства.