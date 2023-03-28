Лавров: Россия будет руководствоваться мандатом по обеспечению безопасности в случае вмешательства Украины в ситуацию в Приднестровье Фото: REUTERS

Украинское руководство демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы, заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В этом случае Россия будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности, отметил он.

Сергей Лавров заявил, что Киев однозначно занял сторону Кишинева, тем самым нарушая статус посредника в формате «5+2». Украинское правительство поддерживает Молдавию в ее «воинственных устремлениях» по отношению к Приднестровью. Сейчас Киев создает оборонительные и фортификационные сооружения на границе с ПМР и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в ситуацию, в том числе с применением силы.

— Я еще раз хочу сказать, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих. Мы этим мандатом будем руководствоваться, — подчеркнул Лавров.

Напомним, что ранее в Приднестровье сообщили о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц республики, в том числе президента Вадима Красносельского. По данным ПМР, атаку готовили спецслужбы Украины.