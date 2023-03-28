В Дом.РФ прогнозируют выдачу более 1,3 млн ипотечных кредитов по итогам года

Не менее 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму около 4,9 трлн рублей выдадут российские банки в 2023 году, что соответствует показателям прошлого года, а при благоприятном сценарии выдача может превысить 5,1 трлн рублей. Ожидается, что во втором квартале 2023 года выдача ипотеки заметно вырастет, сообщил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на конференции «Ипотечное кредитование в России».

«Сегодня ипотека выступает не только драйвером сектора жилищного строительство, но и стимулирует рост кредитных портфелей банков – ипотека в структуре заимствований граждан впервые достигла 50%, - сообщил эксперт. - Это правильная тенденция, поскольку сегмент жилищного кредитования отмечается более низкими рисками с точки зрения качества активов банков, о чем свидетельствует и минимальный уровень просроченной задолженности (менее 1%). Ипотечный портфель в прошлом году вырос более чем на 2 трлн рублей, ожидаем, что в этом году прирост составит не меньше прошлогоднего показателя».

Льготные ипотечные программы, оператором которых выступает финансовый институт, обеспечили примерено половину всей выдачи ипотеки в прошлом году. Чаще всего россияне оформляли в прошлом году «Льготную» и «Семейную» ипотеку, при этом после расширения условий семейной программы она выходит на первое место в структуре выдачи.

Аналитик отметил, что льготные программы также вносят большой вклад в развитие ипотечного рынка в сегменте индивидуального жилищного строительства. Этому направлению, в частности посвящена правительственная инициатива «Мой частный дом», в рамках которой развиваются необходимые инструменты для роста ИЖС в стране.

За счет распространения программ с господдержкой на этот сегмент кредитование ИЖС продолжает устойчивый рост - за два месяца 2023 года выдано кредитов на сумму более 28 млрд рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, в I квартале 2023 года общая выдача ипотеки будет ожидаемо ниже рекордного уровня аналогичного период 2022 года (250-270 тыс. кредитов против 390 тыс. договоров), однако уже во II квартале тенденция переменится: ожидается, что будет выдано 300-350 тыс. кредитов (против 150 тыс. договоров во II квартале 2022 года).

«Некоторые эксперты обращают внимание, что выдача ипотеки в первом квартале текущего года сильно меньше, чем в прошлом году, но такое сравнение некорректно. Правильнее сравнивать со средними сезонными показателями, а в этом плане сейчас выдача примерно равна уровню 2021 года», - подчеркнул Михаил Гольдберг. Среди дополнительных мер поддержки, которые целесообразно было бы рассматривать для поддержки строительства, – программа субсидирования проектного финансирования до уровня ключевой ставки, развитие ИЖС с домокоплектами по 214-ФЗ, а также дополнительное снижение ставки в рамках «Семейной ипотеки» при приобретении квартир большой площади. Это позволит сместить спрос в сторону более просторных квартир и постепенно переломить тенденцию к снижению средней площади строящегося жилья.