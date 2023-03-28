Лавров: Россия борется на Украине за освобождение своих людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия проводит специальную военную операцию с конкретной целью, и прекрасно осознаёт, зачем она это делает. Первостепенная задача СВО - защита угнетаемых на Украине русскоязычных людей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в беседе с ТАСС.

Киевские власти уже долгое время угнетают русских и русскоязычное население, и РФ хочет защитить их от угрозы жизни, традициям и семьям, которые несёт им нынешнее украинское руководство, вопреки всем установленным международным нормам, и даже самим основам независимости Украины.

«Россия не имеет никакого права оставить этих людей на растерзание нацистам и расистам», - говорит Лавров.

Вопреки декларируемым гарантиям обеспечения прав всех жителей Украины, Киев перечеркнул их, и отдал на растерзание неонацистам русских, русскоязычных, и просто находящихся в меньшинстве людей.

Ранее KP.RU сообщил о том, как первый зампостпреда России в ООН рассказал о нарушении всех международных норм на Украине, что делается руками неонацистов, верящих в свою безнаказанность и защиту США.

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