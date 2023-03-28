Министр обороны Шойгу проинспектировал оборонные предприятия Челябинской и Кировской областей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях. Среди проинспектированных объектов линии производства, задействованные в выпуске продукции для спецоперации.

В ходе рабочей поездки министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. Глава ведомства проинспектировал производственные мощности, задействованные в выпуске продукции для обеспечения специальной военной операции. В частности, Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, министр осмотрел участки контроля качества выпускаемой продукции.

Ранее сообщалось, что в ходе последующего за инспекцией совещания с руководством предприятий, министр обороны поручил нарастить объемы производимой продукции. Планируется, что к концу года увеличить выпуск товаров в 7-8 раз.