Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский превращает Украину в место действия антиутопии Оруэлла «1984» Фото: REUTERS

Политика Владимира Зеленского превращает страну в ту, которая изображена в знаменитом романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Таким мнением поделился бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Как пояснил Соскин, его страна движется к диктатуре из-за проводимого Зеленским курса по укреплению власти. Бывший советник Кучмы считает, что в ближайшем будущем позитивных изменений в этой области не будет.

— Все скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла «1984». Украина превращается в то самое государство, которое он описывал, — поделился эксперт.

Объективная реальность далека от слов и обещаний президента, отметил он.

Также Олег Соскин выразил обеспокоенность из-за ухудшения демографической ситуации в стране. Экс-советник отметили, что власти скрывают реальную численность населения Украины и проблему его сокращения, в то время как «катастрофа только укореняется».

Ранее Соскин обвинил Зеленского в неоправданных потерях ВСУ ради выгоды.