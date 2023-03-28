Жители Парижа вышли на улицы и требуют отставки президента Макрона Фото: REUTERS

Массовые протестные митинги в Париже продолжаются, и на сей раз демонстранты уже открыто требуют, чтобы действующий президент Франции Эммануэль Макрон ушёл в отставку. Об этом сообщает агентство РИА новости, со ссылкой на представителя одного из профсоюзов, организовавших митинги.

Протестующие требуют, чтобы была отменена уже принятая (в обход парламента, и вопреки общественному мнению) пенсионная реформа, а также хотят отставки Макрона. Недавние политические события во Франции, такие как отмена визита английского короля, только укрепляют дух митингующих.

При этом, как сообщает Орельен Ле Кок (молодежный лидер партии Жан-Люка Меланшона «Непокорная Франция»), полиция уже заметно повышает градус насилия, применяемого к протестующим. В ход идут газовые гранаты.

Ранее KP.RU сообщил о том, как продолжаются массовые французские протесты против Макрона и пенсионной реформы. Многих людей задерживают, с обеих сторон применяется физическая сила, бьются витрины и взрываются петарды.