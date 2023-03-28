«Газпром» планово остановит прокачку по «Силе Сибири» с 28 марта по 4 апреля 2023 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российский холдинг «Газпром» приостановит поставки голубого топлива по трубопроводу «Сила Сибири» с 28 марта по 4 апреля этого года в связи с плановыми работами.

«С 28 марта по 4 апреля на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», – сказано в Telegram-канале компании.

Как объяснили в «Газпроме», по договору с китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем «Силы Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Как писал сайт KP.RU, неделю назад «Газпром» установил новый суточный рекорд по поставке газа по «Силе Сибири», поскольку Китай подал 20 марта заявку, существенно превышающую суточные обязательства по текущему контракту.

Напомним, с сентября 2022 года «Газпром» перешел на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.