Бельгийский политик Девинтер напомнил ЕС о 150 ядерных боеголовках США в Восточной Европе и Турции

В Бельгии напомнили ЕС о 150 ядерных боеголовках США в Восточной Европе и Турции Фото: REUTERS

Евросоюз, критикуя решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО), забыл о 150 американских ядерных боеголовках B61 в Восточной Европе и Турции, заявил членов бельгийской партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер.

«Когда в Европе говорят о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия, они забывают о расположенных в Турции и Восточной Европе 150 американских тактических ядерных боеголовках», – сказал политик в беседе с РИА Новости.

Как считает Девинтер, наличие этого оружия является пережитком холодной войны, поэтому держат его в Европе после падения «железного занавеса». Странам следовало бы подумать прежде всего о решении конфликта на Украине и предотвращении полномасштабного противостояния, грозящего новой мировой войной, отметил он.

Напомним, ранее Евросоюз пообещал ответ, если Белоруссия подтвердит размещение Россией своего ТЯО на ее территории.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что Москва разметит ТЯО в Белоруссии. По словам главы государства, в этом нет ничего необычного, поскольку США делают это в течение десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие на территории стран НАТО в Европе. Россия сделает то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, добавил он.

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