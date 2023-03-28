Филиппины откажутся от всех связей с МУС из-за расследования о борьбе с наркотрафиком в стране

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил о том, что государство прекратит все контакты с Международным уголовным судом, из-за отказа ведомства от остановки расследования действий предыдущих властей, посвящённых борьбе с наркотрафиком. Об этом он заявил газете Inquirer.

Как отметил Маркос-младший, у правительства Филиппин есть серьёзные основания считать, что МУС посягает на суверенитет страны, и вмешивается в её внутренние дела, когда пытается расследовать процессы, посвящённые борьбе с распространением наркотиков.

«На этом все наше участие в работе МУС заканчивается», — говорит президент.

Эта история тянется с 2018 года, когда МУС решил расследовать действия предыдущего президента Филиппин, Родриго Дутерте, и его политику по борьбе с наркотиками в стране. Манила подала апелляцию в суд, но по мнению МУС, они якобы не привели веских доводов в пользу приостановки расследования, и ведомство продолжило свою деятельность.

Ранее KP.RU сообщил о том, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал запретить деятельность МУС на территории России.