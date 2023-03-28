Евросоюз подсел на нефтяную иглу США, отказавшись от российских поставок Фото: REUTERS

В конце 2022 года США стали основным поставщиком нефти в страны Евросоюза, в то время как Россия, прежний главный источник «чёрного золота», сократила свои поставки до 4 % от общей доли, из-за отказа ЕС от её услуг. Таким образом, Евросоюз теперь покупает куда более дорогую, американскую нефть, о чём пишет европейское агентство «Евростат».

До того как Евросоюз начал отказываться от российской нефти, доля на его рынке у РФ составляла 31 %, а у США - 13 %. Сейчас доля России упала до 4 %, а американская наоборот, выросла до 18 %, что сделало Вашингтон основным поставщиком.

Помимо американцев, сейчас наращивают поставки в страны Европы ещё и Норвегия, Великобритания и Ливия. Россия же значительно усилила восточное направление - Китай, Индию и другие азиатские страны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США приходится арендовать для перевозки своей нефти в Евросоюз супертанкеры, которые практически не приспособлены к европейским портам. Причиной стало то, что все более подходящие суда оказались заняты поставками российской нефти.

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