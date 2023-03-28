Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не способна вести боевые действия до изнеможения, ей нужно быстрое завершение конфликта, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что в отличие от России, которая обладает очень большими ресурсами, Украина меньше. Нам нужно завершить конфликт как можно скорее», – сказал спикер парламента Украины в интервью The Times.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о готовности США поддерживать конфликт на Украине не только до последнего украинца, но и до последнего европейца.

Как писал сайт KP.RU, недавно о намерении Запада продолжать конфликт до последнего украинца высказался президент России Владимир Путин. По словам главы государства, решение Великобритании передавать украинской армии боеприпасы с обедненным ураном является четким признаком такой готовности