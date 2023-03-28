Союзники США в Совбезе ООН заявили о предвзятости России в деле о подрыве «Северных потоков» Фото: REUTERS

Россия предвзята в деле диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», считают представители стран, воздержавшихся при голосовании в Совете безопасности ООН по российской резолюции о расследовании взрывов.

Так в ходе заседания заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что Лондон «в контексте идущих национальных расследований не считает приемлемым инициировать комиссию по расследованию в данной ситуации». По его словам, «в ходе переговоров стало понятно, что Россия не настроена серьезно по поводу непредвзятого расследования».

Представительница Франции объяснила позицию Парижа уже проводимым расследованием Германией, Данией и Швецией. Как заявила дипломат, у Франции «нет причин сомневаться в серьезности и непредвзятости этих расследований». Она также отметила, что сомневается в искренности подхода России, так как Париж поразило «то рвение, с которым РФ просит ООН провести расследование, тогда как она уже возложила ответственность по этому вопросу».

Напомним, Совет безопасности ООН отказался принять резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах, которая была предложена Россией и Китаем. Как писал сайт KP.RU, за принятие документа проголосовали только предложившие его страны, а также Бразилия.