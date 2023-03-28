CNN: Инцидент с беспилотником США над Чёрным морем ухудшил потенциал американской разведки Фото: EAST NEWS

Из-за того, что США потеряли свой разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper около границы России, им пришлось изменить лётные маршруты, и это значительно ухудшило весь потенциал американской разведки в отношении России. Об этом сообщает CNN.

Как заявили американским журналистам в Пентагоне, разведка Штатов больше не может полноценно вести свою деятельность в отношении Российской Федерации. В то же время один из политиков США заявил телеканалу, что изменение лётных маршрутов американских ВВС - следствие попытки президента Джо Байдена избежать каких либо столкновений с Россией, чтобы не ухудшать и без того напряжённую ситуацию.

В то же время, неназванный американский чиновник уверен, что соблазн вернуть лётные маршруты поближе к российским границам велик, и Пентагон не устоит перед ним. Спустя какое-то время они снова начнут подпускать свои беспилотники к Крыму.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США решили отвести лётные маршруты подальше от границ России, чтобы не потерять ещё один дорогостоящий беспилотник.