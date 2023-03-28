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НовостиПолитика28 марта 2023 17:48

Глава Минцифры Украины заявил о формировании первых ударных рот беспилотников

Они будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также наводить артиллерию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украина сформировала первые ударные роты беспилотников

Украина сформировала первые ударные роты беспилотников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вооруженных силах Украины сформированы первые три ударных роты беспилотных летательных аппаратов, заявил министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров.

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также корректировать удары артиллерии.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин высказал мнение, что передача Украине разведывательных беспилотных летательных аппаратов не имеет смысла, так как они будут уничтожены российскими системами противовоздушной обороны.

Летом прошлого года администрация президента США Джо Байдена отказалась отправлять для помощи Украине запрошенные беспилотники MQ-1C Gray Eagle.