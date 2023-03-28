Белый дом отказался сотрудничать с Россией по вопросам соблюдения ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон отказался поддерживать сотрудничество с Россией по вопросам ДСНВ, объясняя это тем, что Москва якобы сама не готова к взаимному обмену информацией. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели принимать это решение.

Как отметил Кирби, Штаты выступают за то, чтобы Россия целиком и полностью вернулась в рамки договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, так как это хорошее соглашение как для обеих стран, так и для всего мира. Однако, по словам спикера, Москва отказалась предоставлять информацию о своём вооружении, и американцы решили поступить так же.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что никаких контактов по вопросам ДСНВ между Россией и США больше нет. Диалог по данному направлению не ведётся.