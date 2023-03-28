Бывший аналитик ЦРУ Макговерн процитировал Путина, отвечая на вопрос о планах США в отношении России и Китая Фото: REUTERS

Бывший штатный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн процитировал президента Российской Федерации Владимира Путина, отвечая на вопрос о том, какие планы преследует Вашингтон в отношении России и Китая. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн вспомнил о том, как Путин высказался на октябрьской сессии дискуссионного клуба «Валдай», когда российский лидер засомневался в адекватности Белого дома из-за визита экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и все. И самоуверенность, <...> самоуверенность и чувство безнаказанности», - говорил тогда Путин, и повторил его слова Макговерн.

Бывший сотрудник ЦРУ добавил, что США не смогут одновременно и вести прокси войну с Россией, и заниматься обострением обстановки вокруг Тайваня. Однако Вашингтон слишком самоуверен, чтобы это понять.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США могли перейти к куда более жестокой политике в отношении украинского конфликта, так как в Белом доме и Конгрессе звучат мнения о попытке силового захвата ДНР и ЛНР.

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