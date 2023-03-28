Четыре человека погибли после столкновения автомобиля с поездом под Джанкоем Фото: Сергей ГАПОН

В районе Джанкоя, на севере Крыма, произошла смертельная авария. По предварительным данным погибли четыре человека, среди которых двое - дети. Об этом сообщает агентство РИА Новости, со ссылкой на правоохранительные органы.

Пока что известно, что легковой автомобиль заехал на железнодорожный переезд под Джанкоем, и был снесён проезжавшим поездом. В машине находились двое взрослых, и двое детей. Также сообщается, что железнодорожное сообщение на этом участке временно заблокировано.

Ранее KP.RU сообщил о том, что неделю назад, 20 марта, на Джанкой была совершена атака украинскими беспилотниками со взрывчаткой. БПЛА метили в гражданские объекты - школы, магазины и жилые дома, однако большую часть удалось сбить крымским силам ПВО, а некоторые беспилотники и вовсе чуть не запутались в проводах. Однако без жертв всё же, к сожалению, не обошлось.