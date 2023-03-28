Жесточайший ураган, обрушившийся 28 марта 2023 года на город Батуми в Грузии, унёс жизнь уже как минимум одного человека. Буря продолжает нести разрушения, уничтожая городские постройки и заставляя местных жителей прятаться в укрытиях.

На видеозаписях, которые публикуют жители Батуми в социальных сетях, по-прежнему в небе летает разнообразный мусор и жестяные листы, срываемые с крыш домов, либо поднимаемые с земли. Кошмарный ветер, с громким воем носящийся по городу, вынудил людей убежать с улиц ещё в самом начале бури.

Помимо уже описанных нами ранее событий, известно и о том, что ураган разрушил один из местных ресторанов - изнутри сняли видео, на котором видны разбитые панорамные окна, и усыпанные мусором и осколками столы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Батуми начался жуткий ураган, застигнувший многих людей на улицах. Семейные пары чудом удерживали детские коляски, не давая ветру утащить их.