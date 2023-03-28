Депутата парламента Азербайджана обстреляли из автомата в Баку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Баку подвергся нападению депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа. Неизвестные открыли огонь по политику прямо перед воротами его собственного дома, в посёлке Забрат. Об этом сообщает местное информационное агентство Trend.

Известно, что Мустафа выжил после нападения, совершённого около 21:55 по местному времени. Стрелявшие ранили его в плечо и ногу, после чего депутата госпитализировали. Врачи пришли к выводу, что его жизни ничто не угрожает, пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь.

Первый заместитель генпрокурора, прокурор Баку и следственная группа находятся на месте происшествия, полиция прямо сейчас ищет нападавших, и пытается установить их личности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 11 марта в Москве был задержан уроженец Азербайджана, который открыл стрельбу, сопротивляясь столичной полиции. Оказалось, что стрелок был в розыске Интерпола.