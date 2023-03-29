Минторг США ввел экспортные ограничения против двух российских фирм

США ввели экспортные санкции в отношении двух российских фирм. Фото: REUTERS

Министерство торговли США сообщило о введении новых экспортных ограничений в отношении структур из четырех стран, в том числе Российской Федерации. Соответствующий документ размещен во вторник 28 марта на сайте Федерального реестра США, где публикуются официальные правительственные документы.

Сообщается, что речь идет о включении в «черный список» 11 структур, в том числе российских фирм «Авиатех» и «Авиазапчасть». Также рестрикции вводятся в отношении компаний из Китая, Мьянмы и Никарагуа. Причиной введения санкций названо то, что все эти структуры якобы вовлечены в действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Санкции вступят в силу 27 апреля, с этой даты поставщикам запрещено без спецлицензии отправлять вошедшим в список компаниям американские товары.

Тем временем во Франции высмеяли новые антироссийские санкции. Французский политик Асселино назвал их «нескончаемой шуткой».

Напомним, в марте 2023 года Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев. Они будут по-прежнему применяться к 1 473 физическим и 205 юридическим лицам.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против «Спортлото».

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