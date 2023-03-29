«Я встану на своей синей метке». В сеть попало видео Байдена «на ручном управлении»

Президент США Джо Байден передвигается при помощи сопровождающего. Фото: REUTERS

Президенту США Джо Байдену нужна помощь сопровождающего при передвижениях. Это следует из попавшего в сеть во вторник 28 марта видео.

На видео Байден выслушивает указания сопровождающего, который инструктирует президента следующими словами:

-Да, сэр, вниз по пандусу, слева у вас будет синяя метка. У вас синяя метка.

На это Джо Байден отвечает:

-Я встану на своей синей метке.

Пожилой президент США нередко допускает оговорки и попадает в нелепые ситуации. Так, выступая на мероприятии, посвященном трагедии в приходской школе в Нэшвилле, он начал свою речь с шутки про мороженое.

«Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой», - сказал Байден.

Напомним, в результате стрельбы в школе города Нэшвилл погибли трое детей, а также трое педагогов.

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Ранее видео с немигающим Байденом породило теории заговора. Многие предположили, что вместо президента США с народом общается его компьютерный двойник.