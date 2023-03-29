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НовостиПолитика28 марта 2023 22:42

«Я встану на своей синей метке». В сеть попало видео Байдена «на ручном управлении»

Президент США передвигается, следуя указаниям сопровождающего
Мария ПАВЛОВА
Президент США Джо Байден передвигается при помощи сопровождающего.

Президент США Джо Байден передвигается при помощи сопровождающего.

Фото: REUTERS

Президенту США Джо Байдену нужна помощь сопровождающего при передвижениях. Это следует из попавшего в сеть во вторник 28 марта видео.

На видео Байден выслушивает указания сопровождающего, который инструктирует президента следующими словами:

-Да, сэр, вниз по пандусу, слева у вас будет синяя метка. У вас синяя метка.

На это Джо Байден отвечает:

-Я встану на своей синей метке.

Пожилой президент США нередко допускает оговорки и попадает в нелепые ситуации. Так, выступая на мероприятии, посвященном трагедии в приходской школе в Нэшвилле, он начал свою речь с шутки про мороженое.

«Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой», - сказал Байден.

Напомним, в результате стрельбы в школе города Нэшвилл погибли трое детей, а также трое педагогов.

Пять признаков деменции, которые можно найти у президента США, здесь на KP.RU.

Ранее видео с немигающим Байденом породило теории заговора. Многие предположили, что вместо президента США с народом общается его компьютерный двойник.