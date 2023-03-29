Посольство РФ в Вашингтоне: США всеми силами мешают расследованию диверсии на «Северных потоках»

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявления Белого дома о якобы достаточности проводимых в европейских странах расследований по диверсии на "Северных потоках". Фото: REUTERS

Белый дом пытается помешать расследованию диверсии на «Северных потоках». Об этом говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Документ опубликован на сайте дипломатического ведомства во вторник 28 марта, он доступен здесь. В посольстве прокомментировали заявления Белого дома о том, что проведения «независимых» расследований диверсии, проводимых европейскими странами, якобы вполне достаточно и создания независимой международной комиссии не требуется.

«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии», - сказано в комментарии российского посольства.

Напомним, Совет безопасности ООН отказался принять российско-китайскую резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» 1 и 2. Союзники США в Совбезе ООН заявили о предвзятости России в деле о подрыве «Северных потоков». Некоторые из них объяснили свою позицию тем, что ФРГ, Дания и Швеция уже ведут расследование.

МИД России выразил разочарование голосованием в Совбезе ООН по резолюции о «Северных потоках».

Китай также выразил сожаление о непринятии Совбезом ООН резолюции по «Северным потокам». В КНР обратили внимание, что диверсия затрагивает глобальную безопасность.