РИА Новости: российские войска в зоне СВО получили несколько сотен новейших танков

Российские войска в зоне СВО получили несколько сотен новейших танков. Фото: Минобороны России.

Российские вооруженные силы, действующие в зоне проведения специальной военной операции, получили несколько сотен новейших танков. Речь идет о только что сошедших с конвейера танках «Прорыв» и глубоко модернизированных танках других моделей.

«К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М», - цитирует РИА Новости сообщение информированного источника.

Собеседник агентства подчеркнул, что эти боевые машины наголову превосходят ту технику, которой располагает Украина, в том числе и ту, что будет поставлена Киеву Западом в ближайшем будущем.

Бывший танкист и военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец рассказывает о танке Т-90 «Прорыв», который уже начинают с опаской называть «лучшим в мире». Легенда о непобедимом русском танке здесь на KP.RU.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерениях России произвести более 1,6 тысячи танков за год. Общее количество танков у РФ будет более чем в три раза превышать их число у ВСУ, отметил президент.

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