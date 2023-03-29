ВСУ обстреляли Мелитополь утром 29 марта.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ВСУ обстреляли Мелитополь утром в среду 29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обстрел произошел в половине шестого утра, уточнил представитель экстренных служб.
Сообщается, что зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо.
"Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет", - сказал агентству собеседник.
Накануне под завалами поврежденного при обстреле ВСУ дома в Донецке найдены тела двух человек. Жильцы квартиры на первом этаже погибли при обрушении перекрытий.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале в четверг, 23 марта 2023 года. В мэрии уточнили, что взрыв прогремел на улице Крупской. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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