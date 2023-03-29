Турецкий обозреватель Мурадоглу предрек крах США, возомнившим себя империей

Обозреватель из Турции предрек крах империи США. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты повторяют историю Древнего Рима, превращаясь из республики в империю. Такой вывод сделал обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Мурадоглу. Проведя параллели между Древним Римом и США, Мурадоглу предрек американской империи полный крах.

«Американская империя" рухнет», - считает обозреватель.

Мурадоглу напомнил, что после вторжения США в Ирак Ближний Восток стал крайне нестабильным регионом. То же самое произошло с Афганистаном, отметил обозреватель.

Ранее американский журналист Фарид Закария предрек ослабление доллара и крушение экономики США. Эксперт назвал украинский кризис и конфронтационный подход Вашигтона к Пекину предпосылками для невиданного экономического кризиса в США.

Тем временем Белый дом и конгресс США приняли пятилетний план по «климатическим интервенциям», который предусматривает создание технологий управления климатом. Одна из целей - бороться с «возникающим доминированием России в сельском хозяйстве».