В России начались командно-штабные учения РВСН

В России начались учения с ракетными комплексами "Ярс". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командно-штабные учения РВСН начались в России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Сообщается, что в проведении учений задействовано около 300 единиц техники и более трех тысяч военнослужащих. Речь идет об Омском ракетном объединении и Новосибирском ракетном соединении, оснащенном подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс».

«Комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач», - рассказали в ведомстве о целях проведения учений.

Военнослужащие отработают маневры не территории трех регионов. Также ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки. Этот этап учений будет проходить во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Особое внимание в ходе учений будет уделено применению БПЛА различных модификаций», - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, в феврале в Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс».

Одна ракета «Ярс» может очень быстро и гарантированно принести в любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму. В полете ракета разделяется на отдельные блоки, что подлетают к своим целям с огромной скоростью по разным траекториям. Сбить их при подлете к цели невозможно.

Ранее сообщалось, что в феврале в Беларуси военные завершили белорусско-российские летные учения.