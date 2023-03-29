Что произошло в ночь на 29 марта

Лавров заявил, что Москва и Вашингтон не контактируют по поводу ДСНВ. Фото: REUTERS

Несмотря на то, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), она из него не вышла. Однако с Соединёнными Штатами на данный момент никаких контактов по этому вопросу Москва не выстраивает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Украинское министерство культуры уведомило монахов Киево-Печерской лавры об одностороннем разрыве договора аренды. Сообщается, что договор считается расторгнутым с 29 марта 2023 года.

Британский принц Гарри обвинил свою семью в намеренном сокрытии от него информации о прослушке телефона. Об этом принц рассказал во время слушаний в Высоком суде Лондона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с места ликвидации двух вооруженных преступников в Гудермесе. Операция была проведена чеченскими силовиками во вторник 28 марта. Преступники находились в частном секторе Гудермеса. После того, как их блокировали, злоумышленники бросили гранату в сторону силовиков. В итоге они были ликвидированы ответным огнем. Подробности здесь на KP.RU.

Президенту США Джо Байдену нужна помощь сопровождающего при передвижениях. Это следует из попавшего в сеть во вторник 28 марта видео. На нем Байден выслушивает указания сопровождающего, который инструктирует президента, что тому нужно стать на «синюю метку».

В Китае высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова за фото на фоне натовской бронетехники. Читатели издания «Гуаньча» назвали Украину «свалкой США и Европы» после поставок Киеву устаревшей западной военной техники.

На данном этапе в деле установления мира на Украине трудно продвинуться дальше, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат назвал причиной, мешающей установить мир на Украине, действия Запада.

Украинский пленный рассказал о мобилизации открытых наркоманов в ВСУ. Также, по его словам, Киев мобилизует ранее судимых за статьи, связанные с запрещенными веществами.