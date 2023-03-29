Минфин назвал сумму господдержки россиян по программе долгосрочных сбережений

Россияне могут участвовать в программе долгосрочных сбережений при заключении договора с НПФ Фото: REUTERS

Россияне смогут получать в год до 36 тысяч рублей государственной поддержки в рамках программы долгосрочных сбережений граждан. Подробности новой меры софинансирования взносов опубликованы на сайте министерства финансов РФ.

"Предполагается, что договор будет заключаться минимум на 15 лет, - уточнил заместитель главы российского Минфина Алексей Моисеев. - При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами".

Он уточнил, что участие в программе будет исключительно на добровольной основе при заключении договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). При этом за государством останется право перевода средств из одного НПФ в другой без потери дохода от инвестиций.

Участие в программе позволит россиянам получить дополнительный источник дохода при выходе на пенсию либо направить средства на оплату дорогостоящего лечения или образование детей, отметили в Минфине.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин распорядился разработать такую программу, которая бы стимулировала россиян откладывать деньги. Причем надолго – например, на пенсию. Но при этом чтобы и доходность этих сбережений была выше инфляции. И гарантии были весомее. В результате была разработана новая программа, ставшая фактически заменой накопительной части пенсии, которая была заморожена почти 10 лет назад.

Напомним, в рамках добровольных пенсионных накоплений также работает система социального налогового вычета. Вернуть можно 13% от 120 тысяч рублей в год, то есть максимум 15,6 тысячи рублей. Президент предложил увеличить эту сумму до 150 тысяч. В этом случае возвращать каждый год можно будет до 19,5 тысячи рублей.