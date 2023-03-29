Готовы к паводкам и пожарам: пожарные, спасатели и сотрудники городских служб Москвы приняли участие в учениях

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Участники учений, которые прошли во вторник в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности - более 500 человек, - сообщил Петр Бирюков. - Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду».

В рамках первого этапа была отработана организация переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, оперативное восстановление транспортного сообщения и энергоснабжения.

«В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока, - отметил Петр Бирюков. - Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на втором этапе учений были отработаны алгоритмы действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

«Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров, - добавил Петр Бирюков. - В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование».