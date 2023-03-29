РБК: американская компания Cargil прекратит экспорт российского зерна

Компания Cargil решила отказаться от закупок российского зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil проинформировал министерство сельского хозяйства РФ о грядущем прекращении закупок российского зерна. Об этом сообщает РБК.

Как следует из заявления трейдера, отказ от поставок из России запланирован на следующий сельскохозяйственный сезон.

Компания присутствовала на российском рынке с 1991 года и считалась крупным игроком на рынке. В Минсельхозе выразили уверенность, что решение Cargil не отразится на российском экспорте.

Как ранее писал сайт KP.RU, иностранные компании из недружественных России стран, которые решили покинуть российский рынок по указу своих правительств, будут обязаны заплатить обязательный сбор в размере 5-10 % от стоимости проданных активов в стране.

Напомним, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ушедшие из России компании уже сейчас жалеют о своем решении, а многие товары попадают на рынок страны по параллельному импорту, но данные компании ничего с этого не получают. По словам политика, большая часть товаров ушедших из России компаний попадает на рынок страны по серому или параллельному импорту.