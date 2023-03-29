В Мелитополе после обстрела ВСУ прекратили подачу электроэнергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подачу электроэнергии в Мелитополе Запорожской области прекратили из-за обстрела со стороны ВСУ. В настоящее время идут восстановительные работы, сообщает в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Напомним, утром 29 марта украинские войска обстреляли новую столицу Запорожской области. Удар нанесен по железнодорожному депо в Мелитополе. Предварительно пострадавших нет.

— Повреждены объекты инфраструктуры. Город аварийно обесточен после обстрела, — сообщил Рогов.

Также предварительно известно, что атаку на российский Мелитополь выполнили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Обстрел произошел примерно в 5:30 утра, писал KP.RU. Ранее Владимир Рогов предупреждал о возможном контрнаступлении ВСУ на Мелитополь и Бердянск весной 2023 года.