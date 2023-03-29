Госдеп поддержал идею учреждения спецтрибунала по Украине

США полагают, что идея трибунала по Украине получит поддержку в Европе Фото: REUTERS

Замглавы пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател заявил о поддержке Вашингтоном идеи создания специального трибунала по Украине. Соответствующее высказывание прозвучало на брифинге во вторник, 28 марта 2023 года.

По его оценке, европейские союзники также одобряют данную инициативу.

"Мы предполагаем, что такой суд пользовался бы существенной международной поддержкой, особенно со стороны наших европейских партнеров", - уточнил Пател.

Представитель Госдепа также выразил мнение, что процесс должен проходить в Европе в форме международного суда.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что идеи Запада о трибуналах над Россией и требования о репарациях к стране на фоне специальной военной операции на Украине являются грубейшим нарушением международного права.

Напомним, постоянный представитель России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский заявил, что генеральная ассамблея ООН в принципе не имеет полномочий для создания специального трибунала против России из-за событий на Украине.

Дипломат допустил, что в итоге до реального создания какого-либо так называемого "трибунала" против России дело вообще не дойдет.