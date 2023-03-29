Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роскачество проверило качество самых популярных в России роллов «Филадельфия». Оказалось, что в 40% из них обнаружена кишечная палочка - колиформные бактерии. Во всех случаях это была продукция, приготовленная специализированными магазинами на вынос.

А в популярной сети ресторанов в данных роллах была обнаружена замена сыра «Филадельфия» на более дешевый вариант с содержанием пальмового масла. Это позволяло снижать себестоимость продукции, но считается фальсификацией. Такой компонент не может называться сыром.

После обнаружения подмены, в ресторане пообещали усилить контроль за поступающей продукцией.

- Все это может говорить о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее, - сказал «Известиям» глава организации Максим Протасов.

Кстати, роллы из ресторанов японской кухни можно предлагать детям начиная с дошкольного возраста. Об этом рассказала «Газете.Ru» Руслана Мухтасарова, детский гастроэнтеролог, диетолог клиники НИАРМЕДИК на Симоновском валу. Важно, чтобы ребенок умел хорошо пережевывать пищу.

Ранее генетик Михаил Минаев сообщил о том, что технологи подделывают практически все группы товаров на рынке. Чаще всего фальсификат встречается в наиболее выгодных сферах. Это молоко, мясо, мед и консервы, пишет ФАН.

А специалисты Роскачества ответили, какой напиток может стать альтернативой кофе. Это цикорий, передает "360".