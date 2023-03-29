«Ведомости»: Россия отменит международный роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

Россия отменит международный роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Россия планирует отменить международный сотовый роуминг на звонки в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на приложение к запросу от ЕАК, которое направили всем крупным отечественным мобильным операторам, а также Минэкономразвития РФ.

С Белоруссией номинально уже действует соглашение об отмене роуминга, теперь же идет обсуждение заключения аналогичных договоренностей с Казахстаном, Киргизией и Арменией. Завершить процесс планируют к 2025 году.

Сообщается, что ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. Комиссию интересуют данные о количестве абонентов, а также объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств-членов ЕАЭС за три последние года — с 2020 по 2022. Также в запросе операторов мобильной связи попросили раскрыть суммы полученных за это время доходов на международные звонки с Казахстаном, Киргизией и Арменией.

Отметим, что работу по отмене сотового роуминга между Россией и Республикой Беларусь планируют завершить в ближайшее время.