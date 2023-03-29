Американский журналист Херш: «Круг посвященных в США о диверсиях на «Северных потоках» очень невелик» Фото: кадр с видео

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш подтвердил, что очень ограниченный круг американских чиновников имеет доступ к информации о диверсии на «Северных потоках».

Он уверен, что даже глава страны был не особо в курсе готовящейся операции, «его не особо информировали»

- Все шло через директора ЦРУ, людей на местах. Круг посвященных очень невелик, - сказал журналист в беседе с RT.

Информацию держали в тайне от Белого дома, потому что «народ там весьма словоохотлив».

Говоря об операции, проведенной ЦРУ, журналист отметил, что в ведомстве смогли сохранить все в строжайшем секрете.

- Когда там замышляют что-то недобросовестное, они умеют не привлекать к этому особого внимания, - отметил Херш.

Ранее, президент России согласился с итогами расследования Херша по диверсии. Американец пришел к выводу, что за произошедшем стоит разведка США, пишет газета "Известия".

Журналист уличил ЦРУ и немецкую разведку в подготовке альтернативной истории о подрывах «Северных потоков». По версии Херша, теракт на «Северных потоках» устроил Белый дом при помощи партнеров по Североатлантическому альянсу, передает ФАН.

Тем временем, Совет безопасности ООН отказался поддержать внесенную Россией и Китаем резолюцию о проведении международного расследования по ситуациям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В беседе с "360" политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов, заявил, что это решение можно считать очередным доказательством вины США и их партнеров в организации диверсий.