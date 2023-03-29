Марочко заявил, что Киев использует технику украинских фермеров для перевозки боеприпасов

Для подвоза боеприпасов ВСУ в Харьковской области используется сельскохозяйственная техника Фото: REUTERS

Киевский режим принудил украинских фермеров предоставлять сельскохозяйственную технику для перевозки боеприпасов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в среду, 29 марта 2023 года.

По его словам, поставки на Купянское направление в Харьковской области осуществляются под видом полевых работ. Теперь фермерам ничего не остается, кроме как чередовать необходимые сельхозработы с подвозом снарядов к линии боевого соприкосновения, отметил военный эксперт.

"Они вынуждены чередовать ходки автомобилей с семенным материалом, удобрениями и боекомплектом", - уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, вооруженные силы Украины в Артемовске испытывают нехватку боеприпасов и вооружений. Об этом заявил начальник пресс-службы 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

Напомним, командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский допустил, что находящиеся в Артемовске украинские силы могут в скором времени попасть в котел, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. По его словам, борьба в городе идет за каждый переулок, и ВСУ становится все тяжелее удерживать каждый дом.