«Триста лет на службе Отечеству»: в Перми в дни юбилея откроется фестиваль «Оружие Победы»

Гавриил Гордеев, член оргкомитета по подготовке к юбилею Перми. Фото с сайта permkrai.ru

- У каждого региона, города есть своя миссия. Пермь и Пермский край всегда, испокон веков - это опорный край державы. Металлурги, машиностроители, оружейники, - это все Пермский край, - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. - Последние несколько месяцев в рамках подготовки к 300-летию Перми работаем над созданием фестиваля «Оружие Победы», который будет проходить с начала лета до середины осени. С помощью этого фестиваля расскажем жителям региона, молодому поколению и гостям города о славном наследии и успешном настоящем пермской промышленности. Нам действительно есть чем гордиться – наши предприятия ВПК во все времена производили стратегически важные образцы вооружений, сотни тысяч рабочих и их семей своим трудом создавали оборонную мощь державы.

С петровских времен до современности

Фестиваль «Оружие Победы» - большой военно-патриотический проект, связанный с работой пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса, который станет одним из важнейших событий празднования юбилея Перми. Его проведение поддержал заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета «Пермь-300» Дмитрий Чернышенко.

Девиз фестиваля: «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству» - полностью соответствует роли ОПК в истории Перми от ее возникновения в 1723 году, когда Василий Татищев по указу Петра 1 заложил в устье реки Егошихи медеплавильный завод для изготовления монет и пушек, и до сегодняшнего дня, когда изделия пермских предприятий применяются в зоне СВО.

В 2020 году Пермь получила почетное звание «Город трудовой доблести». В годы войны предприятия металлургической отрасли и авиастроения Перми внесли существенный вклад в развитие военной промышленности. В городе было произведено более миллиона карбюраторов для боевых самолетов, более 176 тысяч единиц ствольной артиллерии, 30 тысяч авиадвигателей, 100 миллионов взрывателей для снарядов, более 9 миллионов зарядов для «Катюш».

На заводе Шпагина установлены стенды с дизайном будущей выставки. Фото Елена Третьякова Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Сегодня в Пермском крае работают 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых трудятся свыше 46 тысяч человек. Вместе с членами их семей количество пермяков, связанных с оборонкой, составляет 240 тысяч человек.

- Основной посыл фестиваля - от всей души поблагодарить работников промышленности, чей вклад в развитие региона часто затмевается успехами спортсменов и деятелей искусства. А фестиваль призван напомнить всем, что без промышленности не было бы ни спорта, ни искусства, ни нашего любимого города, - сообщил член оргкомитета по подготовке празднования юбилея города Перми Гавриил Гордеев.

- Фестиваль включит в себя мероприятия в День города, большой выставочный проект, активности в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести», - рассказал Дмитрий Махонин. - Также запланированы концерты и торжественные мероприятия, на которых будем чествовать наших инженеров, конструкторов и других работников отрасли. Все делается для того, чтобы еще раз показать и рассказать историю Пермского края, через призму 300-летия Перми и привлечь внимание молодого поколения к промышленности.

В рамках фестиваля «Оружие Победы» также будет создана книга о промышленности Пермского края от Егошихинского медеплавильного завода до наших дней. Над проектом работает команда историков Прикамья, а также сотрудники краевых архивов и корпоративных музеев предприятий.

Выставка откроется на двух площадках

- Выставочный проект будет расположен на двух площадках - в Музее пермской артиллерии в Мотовилихе и на Заводе Шпагина, - рассказала Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея. - Впервые в историческом разрезе в едином контексте будет представлена мощь всего оборонно-промышленного комплекса Пермского края. Мы покажем, каким образом предприятия региона в разные периоды истории нашей страны вносили огромный вклад в оборону страны.

В Музее артиллерии под открытым небом отражена история производства, начиная с принятия Петром I решения о строительстве на Урале медеплавильных заводов и до наших дней. На открытой площадке представлено свыше 50 образцов военной техники, в том числе «Пермская Царь-пушка», которая была изготовлена в 1868 году для защиты Петербурга. Это гладкоствольная 20-дюймовая литая чугунная пушка, которая по массе превосходит знаменитую «Царь-пушку», к тому же из нее, в отличие от московской, стреляли.

Часть экспонатов для выставки будет восстановлена. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Уличная экспозиция будет дополнена специальным разделом «Гениальные генеральные», посвященным выдающимся пермским конструкторам артиллерии, авиационной и ракетно-космической техники, имена которых в свое время были засекречены и не стали широко известны.

- Историю можно писать широкими мазками, но нам важно выделить человека труда, заводчанина: рабочего, инженера, генерального конструктора, рассказать о тех прекрасных людях, которые создавали пермскую промышленность и чьи имена золотыми буквами вписаны в историю оборонно-промышленного комплекса Пермского края, - говорит Татьяна Вострикова.

На Заводе Шпагина посетители выставки смогут увидеть продукцию военного времени, выпускавшуюся на разных предприятиях, в их числе пушки, снаряды, пороховые заряды для знаменитых «Катюш», предметы военной экипировки, ордена и медали, производившиеся на Краснокамском монетном дворе и другие изделия пермских заводов. На стендах будут представлены документы, агитплакаты времен Великой отечественной войны.

Отдельно будет выставлена и современная продукция оборонных предприятий города: двигатели для ракет, самолетов и вертолетов, модели артиллерийских систем, аппаратура для связи, предметы защиты и армейское снаряжение.

Всего на выставке будет представлено около 400 экспонатов. Уникальность выставки в том, что они никогда не были представлены вместе, в одном месте, их собирают из муниципальных и корпоративных музеев, музеев других городов. Большинство из них широкая публика увидит впервые, так как они хранились в запасниках краеведческого музея, в фондах корпоративных и научных музеев, лабораториях пермского политеха, в заводских корпусах.

- Также мы ведем работу по воссозданию утраченных образцов орудий, которые когда-то изготавливались на Пермском пушечном заводе, - рассказала Татьяна Вострикова. - В частности, это 6-дюймовая крепостная пушка образца 1877 года и 87-миллиметровая полевая пушка образца 1895 года.

Зная историю, можно уверенно смотреть в будущее

Проект «Оружие Победы» высоко оценили и поддержали члены Совета директоров предприятий Пермского края. Часть из них уже присоединились к организации экспозиции и мероприятий.

- Для организации выставки планируется привлечь множество промышленников Прикамья, объединив их усилия и наработки – это имеет особое значение для нашей памяти и истории, – отметил генеральный директор Пермского порохового завода Сергей Ляшенко.

Экспонаты для выставки "Оружие Победы" предоставили и сами предприятия. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Для посетителей подготовлена большая экскурсионная и лекционная программа. Проект будет интересен не только пермякам, но и туристам, посещающим город. Уже сейчас ряд туроператоров начинают бронировать экскурсии на выставку.

- Это крайне полезный проект для жителей нашего края, - считает Александр Суслопаров, генеральный директор завода «Красный Октябрь». - Многие узнают для себя что-то новое об истории Пермского края, о том, какие изделия выпускали здесь в годы войны, каков реальный вклад пермских заводов в Победу. А тот, кто знает историю, может уверенно смотреть в будущее.

Откроется экспозиция «Оружие Победы» 10 июня. Вход на обе выставочные площадки - свободный. Также бесплатны будут экскурсионные программы.