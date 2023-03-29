Истощенный, но живой: В ДНР мальчик несколько месяцев провел в будке с собаками

Мальчику нужна операция. Фото: 5-tv.ru

В ДНР в больницу попал ребенок, который провел всю зиму в собачьей будке. Животные согревали ребенка и делили с ним пищу.

Вес мальчика катастрофически мал и прежде чем медики возьмутся за операцию, которая нужна пациенту, его предстоит откормить.

Чтобы осмотреть ребенка, в регион прилетел московский врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко. Он останется в ДНР, чтобы помогать детям.

Как именно был найден ребенок и почему он оказался в таких условиях, пока не известно. Сейчас первоочередная задача сохранить ему жизнь. Пятый канал сообщает, что ребенок не общается с врачами и другими пациентами. Говорить у него нет сил, а еще, наверняка, сказывается психологическая травма. Но он все понимает.

Пациента кормят перетертой едой из бутылочки и готовят к дальнейшему лечению.

Врач отметил, что пока оперировать пациента нельзя. Ведь кожа и кости не помогут хирургическим разрезам зарасти. Только недавно мальчик стал пытаться ползать, а до этого времени он только лежал. Даже на затылке образовались пролежни.

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