Матыцин назвал условия МОК по допуску российских спортсменов антигуманными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал неправомерными и дискриминационными условия, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) российским спортсменам для участия в соревнованиях. Лишать права сражаться в честной борьбе антигуманно, цитирует главу пресс-служба ведомства.

— Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия, — возмутился Матыцин.

Министр отметил, что Россия выступает против политического вмешательства в спорт и призвал все международные организации придерживаться этого принципа. Олег Матыцин также добавил, что антигуманно лишать права посвятивших жизнь тренировкам людям показать свои силы на мировой арене.

Ранее МОК назвал критерии допуска российских спортсменов к международным турнирам. Так, комитет готов в будущем разрешить им выступать на соревнованиях, но только в индивидуальных видах спорта и нейтральном статусе, без флагов и гимнов. Кроме того, каждого из потенциальных участников будут проверять на поддержку СВО. В случае, если спортсмен открыто заявлял о своей патриотической позиции, допускать на турниры его не будут.