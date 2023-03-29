Володин сообщил, что индексация социальных пенсий с 1 апреля 2023 обеспечит их рост выше инфляции

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3% с 1 апреля 2023 года, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Его слова приводятся в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.

"Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%, - уточнил Володин. - Таким образом, рост будет выше темпа инфляции".

По его словам, повышение выплат затронет в общей сложности порядка 4 млн пенсионеров.

Напомним, обычно социальные пенсии повышают раз в год – традиционно 1 апреля. Но в 2022 году из-за санкций и связанных с ними обстоятельств правительством принято решение индексировать социальные пенсии несколько раз: планово с 1 апреля - на 8,6%, и внепланово — с 1 июня 2022 года на 10%.

Таким образом, после прибавки 1 апреля за год увеличение будет 13,6%, что выше фактической инфляции за 2022 год - 11,9%.