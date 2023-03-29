77% россиян недовольны своей текущей работой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство россиян признались, что недовольны текущем местом работы. Об этом заявило 77% респондентов, опрошенных hh.ru и онлайн-университетом Skypro. 36% утверждают, что готовы перейти в другую сферу, чтобы исправить ситуацию.

81% подтверждают, что намерены в ближайшее время менять работу. Чаще всего это решение принимается из-за низкого уровня заработной платы (66%), а 55% не видят перспектив для роста и развития. Для 30% важно иметь поддержку со стороны коллег и руководства, а она отсутствует.

При этом на своей должности остаются 49% опрошенных, так как держатся за уровень заработной платы.

А вот среди тех, кто доволен всего 11%, пишет "Газета.ru".

В какие отрасли хотят перейти «недовольные» сотрудники:

IT - 39%,

Искусство - 17%,

Наука и образование – 15%,

Транспорт и логистика - 13%,

Финансы - 12%,

Спортивная индустрия - 4%.

Кстати, быстрее всего работу можно найти в Нижегородской области — в среднем за 3,5 месяца.

В список регионов, в которых быстрее всего находят работу, также входят Москва (3,8 месяца), Санкт-Петербург (четыре месяца), Московская область (4,1 месяца), передает Rt.

Собеседование — важный этап в поиске работы, а чаще всего их несколько, и от итогов каждого завит, получите ли вы в конце концов работу мечты. Пятый канал узнал, ка произвести хорошее впечатление на интервьюера и какие ошибки непростительны.

А в ближайшие пять лет в России будут популярны профессии, связанные с нейросетями, технологиями Big Data и VR/AR, визуальным скриптингом, киберспортом и машинным обучением, передает "360".

Профессии, связанные с нейросетями, технологиями Big Data и VR/AR, визуальным скриптингом, киберспортом и машинным обучением