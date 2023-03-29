МИД Китая заявил, что ему нечего сказать о приглашении Си Цзиньпина на Украину

Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Министерству иностранных дел (МИД) Китая нечего сказать о приглашении главы Украины Владимира Зеленского председателю КНР Си Цзиньпину. Так ответила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин на просьбу журналистов прокомментировать информацию СМИ о том, что лидера Китая зовут посетить Незалежную.

"Что касается вашего вопроса, у меня нет информации, которую мы могли бы предоставить", - уточнила Мао Нин.

По ее словам, Пекин поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами по ситуации на Украине, в том числе и с Киевом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином, если китайский лидер прибудет на Украину. По словам украинского политика, у него совсем не было контактов с первым лицом Китая в 2022 году.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что разговор Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, но пока что есть сложности с организацией. Причем в Киеве отмечают, что причина заключается в позиции Китая.

Подоляк заявил, что Украина сама инициативно предложила провести разговор. По его словам, организацией переговоров занимаются глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

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