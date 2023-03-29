Врач рассказал, как можно вылечить аллергию на пыльцу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-аллерголог Евгений Варламов в беседе с РИАМО рассказал о способах лечения сезонной аллергии.

Специалист рекомендовал в период цветения избегать поездок за город и походы в лес, а также на время отказаться от приема препаратов на растительной основе. Специалист также назвал нежелательным в период пыления проводить вакцинации и плановые оперативные вмешательства.

Проветривать комнаты Варламов посоветовал только в вечернее время, а «днем окна должны быть плотно закрыты».

«Необходимость сменить одежду, принять душ при возвращении домой с открытого воздуха, использование дома воздухоочистителей и ежедневное проведение влажной уборки», – рассказал эксперт.

Аллерголог назвал обязательным при медикаментозном лечении применение антигистаминных препаратов, которые следует принимать за 2 недели до начала и до конца сезона пыления.

Ранее исследование лаборатории «Инвитро» показало, кто с сезонной аллергией в среднем сталкиваются 52% жителей России. Как писал ОТР, выяснилось, что такой вид аллергии поражает мальчиков в полтора раза чаще девочек.

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