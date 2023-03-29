Губернатор Василий Орлов поручил установить евроконтейнеры для сбора мусора по всей Амурской области

В Благовещенске в 2022 году установили 275 современных пластиковых контейнеров для сбора мусора. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов поручил установить евроконтейнеры для сбора мусора во всех муниципалитетах региона. Губернатор привел в пример положительный опыт Благовещенская, где региональный оператор в прошлом году установил 275 современных пластиковых емкостей. Еще 90 таких контейнеров появятся в областном центре в течение 2023 года. Для сбора пластиковых отходов на площадках предусмотрены отдельные металлические оранжевые сетки. С начала мусорной реформы в областном центре на покупку контейнеров направили 9,6 миллиона рублей, из них 2,5 миллиона – в прошлом году.

«Люди оценивают ход мусорной реформы в первую очередь по тому, как обустроены контейнерные площадки, чисто там или нет. Поэтому, всем муниципалитетам и регоператорам нужно взять за основу опыт областного центра. Мусорные площадки в муниципалитетах должны быть обустроены, как в Благовещенске», - поручил губернатор Василий Орлов.

На приобретение новых контейнеров в 2023 году региональные операторы Приамурья выделяют более 14 миллионов рублей. В Благовещенске, по словам Василия Орлова, особое внимание необходимо обратить на обустройство площадок для сбора мусора на улицах и во дворах.

«В областном центре, в свою очередь, необходимо продолжить работу и сделать акцент на площадки, расположенные вдоль улиц. Второй приоритет – это многоквартирные дома с большим количеством жильцов. В принципе, все площадки для мусора должны выглядеть достойно», - подчеркнул губернатор.

Одним из нововведений этого года станет проект «QR-площадка». Цифровизация отрасли обращения с ТКО начнется с Белогорска. В городе, выбранном пилотным для внедрения программы, на 170 площадках появятся специальные QR-коды. Отсканировав их, жители смогут перейти на сайт с данными о периодичности вывоза мусора. На портале можно будет оставить свои отзывы о работе регионального оператора и пожаловаться на переполненные контейнеры. Новый проект поможет регоператору следить за чистотой площадок при участии жителей. Работа по размещению QR-кодов будет закончена до конца марта.