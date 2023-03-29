Pais: Испания передаст Украине первые танки Leopard "сразу после Пасхи"

Испания готовится направить Украине шесть танков Leopard Фото: REUTERS

Мадрид планирует передать Киеву первые шесть танков Leopard A4 "сразу после Пасхи", которая отмечается у католиков в 2023 году 9 апреля. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в правительстве страны.

Журналисты уточнили, что бронемашины прошли ремонт и уже готовятся к учениям. После боевой аттестации они будут направлены в Польшу, откуда уже проследуют на территорию Украины, говорится в публикации.

Источник издания добавил, что в дальнейшем Испания готовится передать Киеву еще четыре танка той же модели. Из-за плохого технического состояния на их ремонт уйдет больше времени, поэтому о сроках отправки говорить преждевременно.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты со ссылкой на собственные источники заявило о прибытии всех обещанных Германией танков Leopard на Украину. По данным СМИ, последние танки покинули ФРГ на прошлой неделе и уже пересекли границу Украины.

Напомним, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин еще в конце февраля сообщил, что танки Leopard были замечены в районе Артемовска Донецкой народной республики. По его оценке, весенняя распутица затруднит движение таких тяжелых бронемашин.

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