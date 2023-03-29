Патрушев заявил, что России достигнет целей СВО, несмотря на военную помощь Украине от США

Патрушев заявил, что России достигнет целей СВО Фото: ТАСС

Россия выполнит все заявленные цели спецоперации, несмотря на военную помощь Киеву от Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Несмотря на возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты. Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения», – сказал он на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отметил секретарь Совбеза России, страны-участницы ШОС знают о конкретных проявлениях деструктивных действий западных стран, например, об их вмешательстве во внутренние дела других государств, введении односторонних санкций и ограничительных мер. Ярким примером стремления США к мировой гегемонии является спровоцированный ими конфликт на Украине, в котором на стороне Киева участвуют около 50 стран, добавил генерал.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что целью российской специальной военной операции является ликвидация нацистской угрозы.

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