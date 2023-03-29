Боец ММА Монсон назвал нарушением прав человека рекомендации МОК по допуску россиян

Джефф Монсон Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска российских спортсменов на мировые первенства являются нарушением прав человека. Об этом заявил российско-американский боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон в беседе с РИА Новости.

Спортсмен назвал это "западным лицемерием", отметив, что МОК не ограничивал допуск украинцам и поддерживающим их гражданам стран-участниц НАТО, когда Киев на протяжении девяти лет убивал мирных жителей Донецка и Луганска.

"Запрет спортсменам участвовать в международных соревнованиях на основании их убеждений или политической позиции является нарушением прав человека", - подчеркнул Монсон.

Напомним, Монсон большую часть карьеры спортивной провел под американским флагом. Затем он переехал в Россию и в 2018 году получил российский паспорт.

Ранее МОК назвал критерии допуска российских спортсменов к международным турнирам. Так, комитет готов в будущем разрешить им выступать на соревнованиях, но только в индивидуальных видах спорта и нейтральном статусе, без флагов и гимнов.

Каждого из потенциальных участников также будут проверять на поддержку СВО. В случае, если спортсмен открыто заявлял о своей патриотической позиции, допускать на турниры его не будут.

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